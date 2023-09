SkyAlps dà il via al volo giornaliero Roma-Verona

(Teleborsa) - Fondata nel 2021,oggi collega 12 destinazioni italiane ed europee. Laè composta da 6 aerei DASH-8 Q-400 - biturboelica a corto-medio raggio, caratterizzati da emissioni acustiche e di CO2 significativamente più basse rispetto ad altri jet regionali. "SkyAlps è lieta di annunciare i propri collegamenti tra l'aeroporto di, con aerei molto efficienti che permettono di ridurre fino a 50% di emissioni e una tariffa di lancio concorrenziale", conferma, Presidente di SkyAlps. “Per evidenziare l'efficienza dei nostri aerei, abbiamo dato a due di loro una nuova mano di vernice. Sulla tratta Roma-Verona, in futuro, sarà in servizio un DASH-8 Q-400 verde.”“Il nuovo collegamento diretto per Verona, che permette anche l’andata e ritorno in giornata, incrementa ulteriormente la connettività di Fiumicino con le principali e più attrattive città italiane, migliorandone l’accessibilità all’ampio network intercontinentale raggiungibile direttamente da Roma”. Questo il commento di, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma che conclude “Si conferma il ruolo strategico del nostro scalo, quotidianamente a supporto della mobilità del Paese”.Il collegamento si propone come alternativa più veloce alcon un doppio volo giornaliero di andata e ritorno dal lunedì al venerdì e un singolo collegamento il sabato e la domenica. Per dimezzare i tempi di viaggio e garantire il massimo del comfort è stata prolungata l’apertura dei(fino a 35 minuti prima del decollo all’Aeroporto di Roma-Fiumicino e fino a 20 minuti prima della partenza presso l’Aeroporto di Verona). I voli sono in vendita a partire dal prezzo di EUR 79,00 a tratta e sono inclusi a bordo snack e bevande di alta qualità con qualsiasi tariffa. Il tempo di volo previsto è di soli 60 minuti.A partire dal 2 di ottobre SkyAlps collegheràconin continuità territoriale con voli giornalieri. In più, dal 30 di ottobre, partiranno i collegamenti diretti tra, ideali per viaggi business, offerti dalla compagnia quattro volte a settimana.