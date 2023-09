Villeroy, BCE adesso cauta su altri rialzi dei tassi

(Teleborsa) - "Dovremmo”. Lo ha detto, governatore della banca centrale francese, a proposito dei tassi di interesse nella zona euro."Testare fino al punto di rottura non è un modo sensato per calibrare la politica monetaria" - ha sottolineato il banchiere in un discorso a Parigi - precisando che "ciò suggerisce che ora dovremmo concentrarci sulla persistenza delle scelte di politica monetaria piuttosto che sul costante rialzo dei tassi, sulla durata piuttosto che sul livello"."Se possiamo raggiungere quella destinazione con un atterraggio morbido invece che con un atterraggio duro è una strada molto migliore", ha spiegato Villeroy ricordando che la BCE è sempre più fiduciosa di poter riportare l'inflazione intorno al 2% entro il 2025.Il governatore francese ha tuttavia sottolineato che c'è comunque un rischio di un allentamento dei tassi troppo presto e che per questo la BCE deve. Il banchiere centrale ha quindi affermato che "una strategia persistente non è indicazione del fatto che i tassi non verranno rialzati nuovamente".