ABN Amro, la quota dello Stato scende sotto il 50%

ABN AMRO

(Teleborsa) -il 25 settembre 2023. Lo ha comunicato NL Financial Investments (NLFI), l'agenzia statale che detiene la partecipazione nella banca per conto dello Stato. A febbraio il ministero delle Finanze aveva annunciato l'intenzione di far scendere la propria partecipazione dal 56% a sotto la soglia del 50%, mettendo a segno la prima vendita di azioni dal 2017.Il piano di dimissione della quota rientra nell'intenzione precedentemente annunciata dallo Stato olandese, a seguito dell'offerta pubblica iniziale (IPO) di ABN AMRO il 20 novembre 2015, di. L'Accordo tra NLFI e ABN AMRO, datato 10 novembre 2015, autorizza NLFI a vendere un numero qualsiasi di azioni, sia sul mercato aperto che meno. La banca era stata nazionalizzata dopo la crisi del 2008.