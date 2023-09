Eurocommercial Properties, Intesa avvia copertura con Buy e TP a 25 euro

Intesa Sanpaolo

Eurocommercial Properties

(Teleborsa) -hasul titolo, società di investimenti immobiliari arrivata a maggio su Borsa Italiana con un dual listing. Il target price è stato fissato aper azione, con un potenziale upside del 19%, e la raccomandazione è "". Eurocommercial Properties opera come puro player immobiliare retail e possiede e gestisce un portafoglio di 24 asset diversificati in 4 paesi europei: 8 centri commerciali in Italia (44% del valore del portafoglio), 8 in Francia (21%), 7 in Svezia (20%) e 1 in Belgio (15%).Gli analisti affermano che i risultati del primo semestre 2023 hannodi Eurocommercial Properties, nonostante le prospettive economiche incerte, l'inflazione e i tassi di interesse più elevati, grazie alla crescita sostenuta dall'accessibilità degli affitti e dalla domanda dei locatari, che ha portato a rinnovi e riaffitti positivi, migliorando ulteriormente il mix dei locatari.Intesa Sanpaoloun CAGR medio del 5,3% nel 2022-25 a livello di(allo stesso perimetro), da 199,3 milioni a 232,7 milioni di euro, sostenuto da un'occupazione elevata e stabile e da forti rinnovi, ma principalmente guidato dall'indicizzazione, che dovrebbe interessare in particolare il 2023 e il 2024.Inoltre, è previsto undi 121,6 milioni di euro nel 2023 (o 2,26 euro per azione, sostanzialmente in linea con 2022) rispetto a una guidance fornita dalla società che varia da 2,25 euro per azione a 2,35 euro per azione. Viene visto poi crescere fino a 128,1 milioni di euro e 136,2 milioni di euro nei due anni successivi.