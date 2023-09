INWIT, buyback per oltre 4,9 milioni di euro

INWIT

Società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

(Teleborsa) -, nell'ambito della prima tranche di riacquisto di azioni proprie, ha comunicato di avertra 18 e il 22 settembre 2023, complessivamenteal prezzo medio unitario di 11,6339 euro, per un controvalore pari aAl 22 settembre, considerando le azioni proprie già in portafoglio, Infrastrutture Wireless Italiane detiene 5.103.970 azioni proprie pari a circa lo 0,53% del capitale sociale.Sul listino milanese, andamento annoiato per la, che chiude la sessione in ribasso dello 0,62%.