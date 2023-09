Mediobanca rafforza il Wealth Management con l'ingresso di Carlo Giausa

Mediobanca

FinecoBank

(Teleborsa) - Il Gruppoha rafforzato la squadra manageriale della Divisione Wealth Management cona riporto del Direttore Generale Lorenzo Bassani. Giausa lavorerà a fianco di Duccio Marconi, Vice Direttore Generale e Direttore Centrale della rete di Consulenti Finanziari, e Gianluca Talato, Vice Direttore Generale e Direttore Centrale Commerciale della rete di filiali.La nomina si inserisce nella annunciata a maggio 2023 ed efficace a partire da gennaio 2024, uno dei driver di maggior sviluppo della divisione Wealth Management al centro del Piano Strategico "One Brand One Culture".Carlo Giausa vanta, avendo ricoperto ruoli di responsabilità crescente in primari Istituti di credito. Proviene dal Gruppo Sella dove ha assunto dal 2020 l'incarico di Head of Wealth and Asset Management. In precedenza, ha maturato un'esperienza decennale in(2008-2018) ricoprendo il ruolo di Direttore Servizi di investimento & Private Banking in stretta sinergia con la rete dei Consulenti Private. Nel suo curriculum si annovera, inoltre, la Direzione Generale di Unicredit Private Asset Management SGR e la responsabilità della Direzione Wealth Advisory di Unicredit Private Banking.Carlo Giausa vienea riporto del Direttore Generale di Mediobanca, Francesco Saverio Vinci. In questo ruolo Giausa garantirà uno sviluppo sinergico dell'offerta anche per le reti Private del Gruppo, Mediobanca Private Banking e CMB, facendo leva sulle sinergie interne al Gruppo e sul modello distintivo di Private & Investment Bank.