Stati Uniti verso un nuovo shutdown? Moody's pronta a togliere Tripla A

(Teleborsa) -per l'ennesimo rischio, che potrebbe scattare a fine mese, se la maggioranza azzoppata delle due ali del Palamento americano non approverà il budget. Stavolta potrebbe essere, dopo Fitch, che è intervenuta quest'anno, ed S&P, che fu la prima durante il governo di Barack Obama.Moody's ha confermato che "appare sempre più probabile" l'ipotesi di chiusura parziale entro la fine di questo mese e ne ha analizzato le potenziali, segnalando che uno shutdown sarebbeper il rating.dello shutdown - spiega l'agenzia - sarebbe probabilmentein aree con un’ampia presenza governativa, con conseguenze limitate per l’economia americana e per la crescita del PIL. L’impatto più diretto si avrebbe sulla spesa pubblica, con un, sui consumi e sulla spesa federale, e destinato a riassorbirsi rapidamente. Nonostante questo, più a lungo persiste la chiusura, più negativo potrebbe essere il potenziale impatto sull’economia nel suo complesso e quindi unasarebbe probabilmentestatunitense che per i mercati finanziari.anche se i pagamenti per il servizio del debito pubblico non subissero alcun impatto e si trattasse di una chiusura di breve durata. Infatti, lo shoutdown metterebbe in luce unae dimostrerebbe vincoli significativi checontinua a imporre alla politica fiscale statunitense durante un periodo di crisi. Unapoi, si rivelerebbeper l’economia e i mercati finanziari statunitensi, con potenziali conseguenze negative sulla sostenibilità del debito sovrano. Moody's mette anche in luce lae la scarsa inclinazione verso la possibilità do un consolidamento del debito, che invece perseguono con convinzioine altri paesi con Tripla A (Germania e Canada).Per Moody's, le maggiori conseguenze si avrebbero per lee per quelle con una forte esposizione all’economia dell’area di Washington, DC.. Potrebbero essere colpiti da una chiusura alcunied emittenti municipali, compresi i, ed alcune, che fanno affidamento su stanziamenti federali annuali.