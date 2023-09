UPS assumerà oltre 100.000 lavoratori stagionali per festività natalizie

UPS

(Teleborsa) -, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha annunciato cheL'azienda sta ricoprendo posizioni stagionali- principalmente autisti di consegne stagionali, autisti con patente di guida commerciale e addetti ai pacchi - offrendo "salari competitivi e turni multipli" in centinaia di località in tutto il paese.UPS spiega che il processo di candidatura digitale e semplificato dell'azienda ora richiedeper la maggior parte delle persone, dalla compilazione di una domanda online alla ricezione di un'offerta di lavoro. E quasi l'80% delle posizioni stagionali non necessita di colloquio."I migliori talenti offrono il miglior servizio. Ecco perché siamo orgogliosi di offrire retribuzioni leader del settore ai dipendenti UPS part-time, full-time e stagionali - ha affermato- Non vediamo l'ora di offrire ancora prestazioni ottimali durante le festività natalizie e, allo stesso tempo, aiutare migliaia di lavoratori a dare il via alla loro carriera in UPS".