Directa Plus prevede ricavi 2023 di almeno 12 milioni di euro

Directa Plus

(Teleborsa) -, società italiana quotata sull'AIM di Londra e fornitore leader di prodotti a base di nanopiastrine di grafene per l'utilizzo nei mercati consumer e industriali, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 4,59 milioni di euro (in calo rispetto ai 5,51 milioni di euro dello stesso periodo 2022), unnegativo per 1,25 milioni di euro (1° semestre 2022: -1,40 milioni) e unapari a 1,91 milioni (1° semestre 2022: -2,21 milioni)"Directa Plus è entrata nel secondo semestre in una posizione forte, con margini migliorati e una, fornendo fiducia nella nostra crescita futura - ha commentato, fondatore e CEO di Directa Plus - Ci siamo assicurati diversi successi significativi nel primo semestre e, in particolare, il nostro più grande contratto singolo ottenuto fino ad oggi con LIBERTY Galati dopo la fine del periodo, a dimostrazione del valore crescente della nostra tecnologia"."Stiamo assistendo ad una crescente trazione nella tecnologia del grafene e nelle sue applicazioni, e mentre il mercato cresce a livello globale, siamo fiduciosi nella nostra capacità di capitalizzare questa crescita con Directa Plus- ha aggiunto - Siamo incessanti nella nostra attenzione nel fornire il grafene della migliore qualità al miglior prezzo possibile e nel primo semestre abbiamo ottenuto un'ulteriore significativa riduzione dei costi di produzione".Di conseguenza, il consiglio resta fiducioso nel fornire una performance record nel secondo semestre e prevede che i ricavisaranno di almeno 12 milioni di euro, con una perdita di EBITDA di circa 2,5 milioni di euro, che rappresenta un progresso significativo rispetto all'anno precedente (FY22: perdita di EBITDA di 3,6 milioni di euro).