Mercati asiatici misti, bene i listini cinesi dopo dato macro

(Teleborsa) -, dove spiccano iin seguito alla pubblicazione di un dato macroeconomico. Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica, isono aumentati del 17,2% ad agosto rispetto all'anno precedente, mettendo a segno la prima crescita mensile dalla seconda metà dello scorso anno; per i primi otto mesi del 2023, i profitti sono diminuiti dell'11,7% rispetto all’anno precedente.Secondo idella riunione di politica monetaria di luglio, il consiglio dellaè diviso su quando l'istituto dovrebbe iniziare ad aumentare i tassi di interesse. Ciò è avvenuto alla luce del fatto che l'inflazione ha raggiunto 15 mesi consecutivi al di sopra dell'obiettivo di inflazione del 2% della BoJ.Chiude poso mossa la Borsa di, con ilche mostra con un +0,18%.fa un piccolo salto in avanti dello 0,50%, mentresale dello 0,38%.Sopra la parità(+0,56%); sulla parità(-0,02%). Leggermente negativo(-0,23%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso(-0,3%), dopo che il tasso di inflazione ponderato è salito del 5,2% su base annua ad agosto, in linea con le aspettative.Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,04%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,06%.Il rendimento dell'tratta 0,74%, mentre il rendimento delè pari 2,72%.