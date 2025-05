In rosso la Borsa di Tokyo. Debole il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Sessione negativa per la borsa di, sulla scia della chiusura mista degli indici azionari americani, con gli investitori ancora in attesa di maggiori dettagli sulle trattative del commercio tra Cina e Stati Uniti. Si muovono con debolezza anche gli altri listini asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,97%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse su, che continua la giornata all'1,39%.Negativo(-0,73%); con analoga direzione, in frazionale calo(-0,64%).Senza direzione(+0,14%); con analoga direzione, pressoché invariato(+0,13%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,03%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,03%.Il rendimento dell'tratta 1,48%, mentre il rendimento delè pari 1,68%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: PIL, trimestrale (atteso -0,1%; preced. 0,6%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,1%; preced. 2,3%)04:00: Produzione industriale, annuale (preced. 7,7%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,9%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 0%)01:50: Bilancia commerciale (preced. 544,1 Mld ¥).