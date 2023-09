Salvini in visita a Ram: "Società strategica per il Ministero"

(Teleborsa) - Ilè stato oggi in visita presso, società in house del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupa in particolare di digitalizzazione e innovazione di portualità e logistica."L'obiettivo è festeggiare i 20 anni di Ram nel marzo 2024 con l’impegno del Ministero ad aumentare le risorse umane e snellire le procedure per agevolare l’ottimo lavoro fatto dalla società soprattutto nella progettazione europea, fondamentale per avere i finanziamenti necessari per intervenire sulla logistica e trasporti – ha affermato– nei prossimi sei mesi metteremo a punto quello che serve per aumentare le sinergie fra Ram e il Mit"."Siamo pronti a rendere la società ancora più forte e operativa per il Ministero – ha commentato– la visita del Ministro mi spinge a valorizzare ancora di più il gruppo di lavoro molto competente, sapientemente coordinato dal Direttore Operativo Francesco Benevolo".