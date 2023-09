Ecomembrane, primo semestre in perdita per 1 milione di euro

Ecomembrane

(Teleborsa) -, società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 4,9 milioni di euro,pari a -0,4 milioni di euro epari a -1 milione di euro."Ecomembrane nei primi 6 mesi dell'anno ha subito una profonda trasformazione e riorganizzazione, finalizzata a sostenere la crescita attesa del volume d'affari e culminata con il processo di quotazione sul mercato Euronext Growth Milan", ha commentato il"Parallelamente - ha aggiunto - il volume d'affari realizzato nei primi 6 mesi dell'anno, storicamente caratterizzato per la capogruppo da une con la maggiore generazione dei ricavi realizzata nell'ultimo trimestre di ciascun esercizio, ma soprattutto l'attuale portafoglio ordini, confermano a pieno il potenziale di crescita del Gruppo che, grazie al suo attuale posizionamento strategico, all'elevato livello tecnologico raggiunto e confermato anche dal recente ottenimento di un brevetto per lo stoccaggio dell'idrogeno a bassa pressione, ed alle risorse finanziare ottenute con il processo di quotazione, sarà in grado di cogliere tutte le nuove opportunità che si presenteranno in futuro".