Elsa Solutions su EGM. Dal Pozzo: quotazione è boost alla crescita

(Teleborsa) - "Siamo molto soddisfatti di questa giornata, di questo percorso e di questo progetto che abbiamo iniziato quasi a 12 mesi fa; è stato un progetto molto bello, molto utile e riteniamo che sia un'occasione per noi per dare il". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte.La società emiliana si è quotata oggi su(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Elsa Solutions rappresenta la venticinquesima ammissione da inizio anno su questo mercato e la quarantottesima quotazione del 2023 su Euronext."Il percorso di quotazione è stato un, delle nostre competenze in ambito finanziario e contabile, ed è stato occasione di incontrarsi e confrontarsi con esperti del mondo della finanza e anche fare riflessioni su quelli che possono essere gli sviluppi del nostro business in futuro", ha spiegato Dal Pozzo.Elsa Solutions è una società, con un focus particolare nel motion control e nelle batterie special purpose. In particolare, opera attraverso due linee di business: E-Motion, inerente ad attività di system integrator di sistemi di automazione industriale con cui offre soluzioni e componenti per l'azionamento, la gestione e il controllo del movimento di sistemi meccanici nell'ambito dell'automazione industriale e della movimentazione di precisione; Aliant: assemblaggio di sistemi di batterie special purpose, in particolare di batterie al litio nel settore dei sistemi all'idrogeno.In fase di collocamento Elsa Solutions ha4,2 milioni di euro, ottenendo unaalla data di inizio delle negoziazioni pari a 7,8 milioni di euro con riferimento alle sole azioni ordinarie e pari a 9,2 milioni di euro considerando anche le azioni a voto plurimo."Gli obiettivi di crescita della quotazione - ha detto l'AD - sono innanzitutto cercare di mantenere il trend che abbiamo messo in moto negli ultimi quattro anni, mantenerlo, e poter avere le risorse per mettere a terra nuovi investimenti che ci consentiranno di, di migliorare il nostro standard produttivo e"."L'ESG è un mondo abbastanza complesso. Noi abbiamo la fortuna di fare prodotti necessari alla sostenibilità, quindi a differenza di chi è strettamente legato ai combustibili fossili noi realizziamo prodotti quali motori elettrici e batterie, che sono sostanzialmente lo strumento necessario per poi realizzare impianti più efficienti, quindi con ridotti consumi di energia e altri prodotti che invece sono legati alla decarbonizzazione - ha raccontato Dal Pozzo - Quindi, e in più ci pareggiamo di adottare soluzioni specifiche sulla sostenibilità, come ad esempio gli investimenti che abbiamo fatto per la foresta della Elsa Solution o per gli impianti fotovoltaici che ci consentono anche di ridurre la nostra impronta energetica come organizzazione.Secondo l'AD, "il 2024 sarà un anno abbastanza polarizzante, perché ci saranno alcuni trend di mercato che potrebbero non andare così bene o potrebbero essere soggetti magari in generale a livello economico a una fase statica. Ma noi, per ragioni di necessità e di regolamentazione che sono presenti ormai in tutto il mondo".