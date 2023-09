Eventi e scadenze del 28 settembre 2023

Lunedì 25/09/2023

Mercoledì 27/09/2023

Giovedì 28/09/2023

(Teleborsa) -- L'evento di IRENA (International Renewable Energy Agency) riunisce leader, esperti, rappresentanti dell'industria, accademici e policy makers per discutere innovazioni all'avanguardia in grado di sostenere e accelerare la transizione globale verso l'energia- L'evento si svolge a Torino, organizzato dal Gruppo Gedi. Alla manifestazione dedicata alla tecnologia si riuniranno esperti della scena tech internazionale, aziende innovative, imprenditori e istituzioni- Murcia - Riunione informale del Consiglio Affari generali- La 23ª edizione del Summit si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell’energia. Tra gli interventi, il ministro Pichetto Fratin, i Presidenti di ARERA, GSE e Iren, i CEO di Eni, Snam, A2A, Italgas, ERG, ACEA, Saipem e MAIRE Group- Bruxelles - I ministri discuteranno di asilo e migrazione, lotta alla criminalità organizzata e al traffico di droga e conseguenze dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina- La 13° edizione del Forum IFIB2023, importante convention sulle biotecnologie industriali e sulla bioeconomia in Europa, si svolgerà a Firenze con l’obiettivo di rafforzare la rete della bioeconomia nell’area euro-mediterranea e di promuovere nuove partnership- La 5a edizione del Festival "Oltre i limiti: L'impegno che (ci) trasforma" si svolge presso Palazzo Vecchio a Firenze. Attesi tra i partecipanti, il ministro Raffaele Fitto, il commissario europeo Paolo Gentiloni, il CEO di Trenitalia Luigi Corradi, il Premio Nobel 2001 all'economia Joseph Stiglitz e il Premio Nobel 2023 per la Pace Shirin Ebadi- Napoli - L'evento, organizzato da FISAC e CGIL, si i articolerà in 4 tavole rotonde, tra le quali "Sud in Credito. Un nuovo ruolo del sistema finanziario per lo sviluppo del Mezzogiorno", per riflettere su autonomia, occupazione e infrastrutture. Tra gli interventi, il Vice Presidente di Confindustria, i presidenti di Svimez, Unipol, Federcasse e Abi e il segretario generale della CGIL- Il Governatore Ignazio Visco incontra gli studenti (29 settembre - ore 9.30, Sede di Napoli della Banca d'Italia) e interviene all'incontro pubblico "L'avventura della moneta: a che serve la finanza" (29 settembre - ore 11,00, Maschio Angioino)- Dublino - L’evento si svolge ogni due anni su iniziativa dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Si riuniscono presidenti/sse dei Parlamenti dei 46 Stati membri del Consiglio d’Europa, di numerosi Paesi partner e di assemblee interparlamentari. Parteciperanno oltre 60 presidenti o vicepresidenti e circa 400 delegati- Bollettino economico- Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea (virtuale)11:00 -- Il Presidente Mattarella sarà a Cagnano Varano (FG) per l'esercitazione "Leone Alato" del Reggimento Lagunari "Serenissima"12:00 -- Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana partecipa alla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti del Consiglio d'Europa a Dublino16:30 -- Milano LUISS Hub - Presentazione del nuovo Catch-Up Course "L’Organo di Controllo nelle Società Quotate" di Assogestioni e CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili). Tra gli interventi, il Presidente CNDCEC e il DG Assogestioni- Borsa di Seul chiusa per festività- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30/06/2023- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione relazione semestrale consolidata al 30 Giugno 2023 (volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata)- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023, sottoposta volontariamente a revisione contabile- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale