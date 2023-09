ICC, semestrale in perdita per 610 mila euro. Ricavi +30%

International Care Company

(Teleborsa) -(ICC), società italiana attiva nei servizi di assistenza e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 conper 3,18 milioni di euro, in aumento del 30,8% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente. L'risulta negativo per 449 mila euro, in peggioramento rispetto ai 146 mila euro fatti registrare al primo semestre 2022. Ilè stato pari a -610 mila euro, rispetto a -447 mila euro al 30 giugno 2022"I risultati finanziari che presentiamo oggi sono il risultato di un impegno costante nel consolidare le relazioni con importanti aziende a livello nazionale e internazionale, il cui impatto è stato già evidente nel primo semestre - ha commentato l'- Tuttavia, prevediamo che il, considerando la natura complessa delle implementazioni e delle integrazioni, a livello informatico e operativo. Abbiamo gestito la ristrutturazione di alcuni contratti, implementato un piano di welfare aziendale, nonché aumentato il personale per soddisfare la crescente domanda derivante dai nuovi contratti con"."Inoltre, abbiamo investito in maniera importante nel nostro progetto più ambizioso, AIDA CARE, che rappresenta una svolta per il nostro settore ma richiede tempo per generare ricavi - ha aggiunto - Nonostante queste sfide, la nostrae di investire in tecnologia per rimanere all'avanguardia nel mercato e attrarre un partner di rilievo come il Gruppo Intesa Sanpaolo all’interno del nostro capitale a agosto 2023".Lanegativa risulta pari a 509 mila euro (cash positive), in miglioramento rispetto ad una posizione finanziaria netta negativa pari a 446 mila al 31 dicembre 2022