MIT SIM riduce perdita semestrale. Zur Nedden: grande opportunità di crescita

MIT SIM

(Teleborsa) -, intermediario quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella prestazione dei servizi di investimento, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unpari a 1.517.180 euro (+24% rispetto al primo semestre 2022), che si dettaglia inper 1.579.551 (+5,5% rispetto al primo semestre 2022), riconducibili principalmente ai 71 mandati specialist attivi, all'attività di Ricezione e Trasmissione Ordini per 183.331 euro, alle commissioni per i servizi di Euronext Growth Advisor e alle operazioni di collocamento per 663.311 euro.Ilè pari a -78.991 euro (-275.878 euro nel primo semestre 2022). La perdita si è quindi ridotta di oltre il 71% rispetto allo stesso periodo del 2022, a testimonianza del progressivo raggiungimento degli obiettivi di crescita e di sostenibilità del modello di business."Essere diventati market leader su EGM nel ruolo di Specialist in soli due anni dalla nascita della SIM e con una market share del 37% degli emittenti, ci rende orgogliosi e dimostra che l'idea iniziale di mettere a frutto le varie competenze e il network relazionale creato negli ultimi 20 anni dagli azionisti e dal management, funziona - ha commentato la- Poter seguire già 15 aziende come Euronext Growth Advisor, attività che abbiamo iniziato ad offrire solo da gennaio 2022, è un altro indicatore che"."Anche i mandati da Global Coordinator sono, nonostante un mercato delle IPO non particolarmente favorevole nei primi mesi del 2023, in aumento - ha aggiunto - Last not least, anche la nostra Sala trading ha raggiunto un primato: la prima posizione per i volumi intermediati in conto proprio nel mercato Euronext Growth Milan, con il 26,2% della quota di mercato. In sintesi si può dire:, abbiamo raggiunto una buona posizione nel mercato con tutti i servizi offerti e siamo fiduciosi di cogliere ancora grande opportunità di crescita".Al 30 giugno 2023 laè pari a –2.264.874 euro (cassa), rispetto ad un valore pari a -2.432.774 al 31 dicembre 2022; tale saldo è composto dalla disponibilità liquidà e dai titoli detenuti per la negoziazione, i quali hanno subito una diminuzione del valore in linea con il negativo andamento dei titoli quotati sul mercato Euronext Growth Milan nel corso del primo semestre 2023.