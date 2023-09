Pasquarelli Auto, l'utile semestrale sale a 2,9 milioni di euro

Pasquarelli Auto

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati, nel noleggio e assistenza, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unpari a 119 milioni di euro, in crescita del 18,1% rispetto allo stesso periodo del 2022, unpari a 5,6 milioni di euro, in crescita del 35,4%, e unpari a 2,9 milioni di euro, in crescita del 22%."Siamoconseguiti in questo primo semestre, in particolare dell'incremento della redditività con l'EBITDA margin che sale al 4,7%, confermandosi tra i più alti del settore in Italia - ha commentato l'- SecondLife, il nostro marchio per la vendita dell'usato, ha evidenziato un eccellente andamento, aumentando l'incidenza sul fatturato e passando da 17 milioni di euro nel primo semestre 2022 a oltre 24 milioni di euro nel 2023, in crescita del 41%"."Molto positivo anche il trend delle vendite del nuovo (86,7 milioni di euro, +13% YoY) e dei servizi di officina (2,3 milioni di euro, +35% YoY) - ha aggiunto -, sia sui brand automobilistici che sul territorio e continueremo ad investire per garantire una customer experience completa ed eccellente alla nostra clientela e in generale, forti dei risultati conseguiti, a dare attuazione alle linee guida strategiche comunicate al mercato in occasione dell'IPO".L'è pari a 22,6 milioni di euro, rispetto a 18 milioni al 31 dicembre 2022, principalmente per effetto del fisiologico aumento del Debito Finanziario Corrente necessario per l'incremento dello stock di autoveicoli, finalizzato al perseguimento della strategia di espansione territoriale e di completezza dell'offerta posta in essere .