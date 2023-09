Philogen, utile di 7,7 milioni di euro nel primo semestre

Philogen

(Teleborsa) -, azienda biotecnologica italo-svizzera quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 21,6 milioni di euro (18 milioni di euro nello stesso periodo del 2022),positivo per 8,6 milioni di euro (positivo per 9 milioni di euro nel 2022) epositivo per 7,7 milioni di euro (positivo per 1,9 milioni di euro al 30 giugno 2022)."Il primo semestre del 2023 è stato caratterizzato daper il gruppo Philogen", ha sottolineato l'AD Dario Neri.Al 30 giugno 2023 il gruppo chiude con unaositiva pari a 79 milioni di euro, rispetto ad una posizione finanziaria netta, sempre positiva, pari a 70,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022.