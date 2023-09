Sanità, firmato nuovo contratto per l'area dirigenti: aumenti fino a 300 euro

(Teleborsa) - Il ministro della Pubblica amministrazione,, ha annunciato che è stato firmato oggi dail. In una nota il ministro ha definito l’accordo “un importante tassello alla conclusione della tornata contrattuale 2019-2021”. “L’intesa riguarda circatra medici e dirigenti delle professioni sanitarie – ha spiegato Zangrillo – e prevede importanti miglioramenti nelle condizioni di lavoro, dall’orario alle pronte disponibilità e alle guardie mediche, oltre che incrementi deglifino a quasi 300 euro". Nello specifico, le risorse per il contratto ammontano a 618 milioni e si prevede un aumento di 289 euro lordi medi al mese per 13 mensilità e oltre 6mila euro di arretrati pro capite.In una nota il sindacato dei medici dirigentiha sottolineato i "punti qualificanti dell'accordo". Tra questi ci sono il riconoscimento e recupero delle ore di lavoro che oggi regaliamo alle Aziende, più potere al confronto regionale e aziendale, riduzione di guardie e reperibilità, eliminazione dei “di norma” e “di regola” in virtù della quale finalmente il contratto diventa esigibile e chiaro Sicurezza e obbligo di attribuzione degli incarichi da parte delle Aziende, sblocco delle carriere e il riconoscimento delle ferie anche in caso di trasferimento ad altra azienda.“Siamo soddisfatti - ha commentato il segretario nazionale- perché il testo sottoscritto riesce a garantire ai colleghi condizioni di lavoro migliori delle attuali”. “Abbiamo gettato le basi perché cambi l’idea del nostro lavoro – ha aggiunto Di Silverio – e venga visto e vissuto sempre meno come una gabbia professionale. Ora servirà agire per modificare le leggi e uscire da logiche ormai superate”.Oggi è stata firmata lae prima della firma finale il testo dovrà passare le verifiche diper entrare in vigore verosimilmente a inizio 2024.