SG Company rileva il 51% di Geotag

SG Company

(Teleborsa) -, Società Benefit tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, ha firmato ieri, 27 settembre 2023, un accordo vincolante per l’acquisto del 51% del capitale sociale di Geotag.Ilavverrà in data 4 dicembre 2023.Geotag, con sede a Milano, è una società attiva dal 2010 nel settore dell’ideazione, ricerca, organizzazione, produzione, gestione e diffusione di campagne pubblicitarie. È una media agency che offre consulenza e strumenti per pianificare una comunicazione su misura e misurabile, specializzata nella comunicazione di prossimità tramite l’utilizzo costante di strumenti di geomarketing. Tra i principali clienti della società si annoverano Gruppo Selex, UCI, Dental Pro, Big Mat, Beta utensili e Forst.Il prezzo pattuito per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Geotag è pari a 1,1 milioni e sarà versato in due tranche: la prima in corrispondenza del closing dell’Operazione, e la seconda al più tardi entro il 31 maggio 2024, La valutazione del prezzo si è basata sull’EBITDA medio normalizzato dell’ultimo triennio (2020, 2021 e 2022).L’accordo tra le parti prevede, inoltre, una clausola di Earn-Out tale per cui il prezzo teorico pattuito ad oggi per l’acquisizione potrà essere soggetto ad un aggiustamento proporzionale (esclusivamente in aumento), qualora al 31 dicembre 2026 l’EBITDA normalizzato medio del triennio precedente (2024, 2025 e 2026) sia compreso tra 550 mila e 700 mila. Nel caso in cui invece l’EBITDA medio 2026 dovesse risultare superiore a 700 mila, il meccanismo di Earn-Out prevederebbe un incremento del 25% del moltiplicatore stabilito per la determinazione del prezzo, aumentandone la valorizzazione.L’acquisizione verrà integralmente finanziata con mezzi propri.