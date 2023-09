USA, vendite di case in corso crollano ad agosto

(Teleborsa) -, secondo i numeri che emergono dai compromessi per l'acquisto, un indicatore dell'andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui.Nel mese di2023, l'(vendite case in corso), pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR), ha registrato un, portandosi a quota 71,8 punti dai 77,3 di luglio. Il mese precedente dsi era registrato un aumento (rivisto) dello 0,5%.Il dato si confronta con il -0,8% atteso dagli"Ida agosto, il che ha diminuito il bacino di acquirenti di case - ha affermato Lawrence Yun, capo economista della NAR - Alcuni potenziali acquirenti di case si stanno prendendo una pausa e stanno riadattando le loro aspettative sull'ubicazione e sul tipo di casa per adattarle meglio ai loro budget".