Cairo Communication, Stefania Bedogni si dimette dal CdA

Cairo Communication

RCS MediaGroup

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e capofila di un gruppo di aziende che operano nel settore editoriale, ha comunicato che, in considerazione della cessazione del rapporto di lavoro cone la conseguente uscita dal gruppo, ha rBedogni era qualificata comedella società in considerazione della posizione di dirigente della controllata RCS MediaGroup e dell'incarico ricoperto nella controllata Unidad Editorial, e non era membro di alcun comitato.