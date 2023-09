Commercialisti, la via collaborazione fra professionisti italiani e francesi

(Teleborsa) -per condividere strategie sul presente e sul futuro della professione dia livello europeo e mondiale.L'accordo di collaborazione è statoe dalle due realtà associative francesi, ile la. Alla firma i presidenti, che puntano innanzitutto a instaurare solide relazioni con un un incontro trilaterale annuale tra i presidenti dei tre istitiuti e riunioni periodiche, ad un livello più tecnico, tra il personale e gli altri rappresentanti degli istituti.Tra le fl’accordo c’è la promozione dellosu argomenti trattati nell’ambito dell’Unione Europea e di organizzazioni professionali internazionali di particolare rilievo per la professione, in modo da anticipare possibili modifiche o riforme legislative in UE. Nel caso di proposte normative della Commissione europea che abbiano un impatto sulla professione, l’accordo impegna le parti ache nascano dal confronto con Accountancy Europe e con le istituzioni europee e che potranno essere elaborate anche per essere sottoposte al Board di IFAC, l’organizzazione mondiale dei commercialisti.I tre istitutiattraverso iniziative professionali e, la partecipazione anazionali ovvero altri eventi a carattere nazionale o internazionale organizzate dai tre istituti, con l’obiettivo di condividere le esperienze e le migliori prassi, e promuovere la crescita professionale dei propri iscritti."Questo accordo nasce da unaai colleghi francesi che, come noi, sono convinti che la professione economica non può più limitarsi a fornire servizi in base alle tradizionali conoscenze economiche, fiscali e contabili, ma deve sempre più estendere la propria attività ad altri ambiti nei quali può contribuire a servire l’interesse pubblico e quello dei beneficiari dei suoi servizi", afferma il presidente dei commercialisti italiani,"La professione deve affrontare- prosegue - in particolare nel campo delladell’economia, del reporting e dell’assurance di, del supporto alle PMI nella loro transizione, e deve mantenere la sua capacità die più in generale di essere affidabile per le autorità pubbliche, la comunità imprenditoriale e la società civile. Questo è il terreno sul quale collaboreremo con i colleghi francesi”.De Nuccio conclude anche che "l’accordo nasce anche dalla volontà del Consiglio nazionale dei commercialisti di stringere rapporti sempre più stretti con colleghi di realtà affini a quella italiana, con cuinei luoghi in cui la “grammatica” fiscale europea e mondiale viene definita. Per questo sigleremo a breve un accordo anche con i commercialisti tedeschi".