Destination Italia crolla in Borsa su prestito obbligazionario convertibile

Destination Italia

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, società Travel Tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l'Italia e quotata su Euronext Growth Milan, condopo la presentazione della semestrale e l'annuncio dell'emissione di un prestito obbligazionario convertibile.La società ha chiuso la prima metà del 2023 conpari a 15,9 milioni di euro (+123%), EBITDA pari a -0,7 milioni (vs -0,8 milioni 1H FY 2022, +11%) e risultato netto a -1,97 milioni (vs -1,41 milioni 1H FY 2022, -41%).Il CdA ha proposto l'emissione di undi euro e l'approvazione di un aumento di capitale in opzione per un importo massimo di 3 milioni, finalizzati al rafforzamento patrimoniale ed alla crescita.