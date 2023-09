ELSA Solutions, utile semestrale sale a 0,7 milioni di euro

ELSA Solutions

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 10 milioni di euro (+39,9% sullo stesso periodo dello scorso anno),pari a 1,2 milioni di euro (valore raddoppiato con EBITDA margin al 12,3% vs 8,6%) epositivo per 0,7 milioni di euro, rispetto 0,3 milioni di euro al 30 giugno 2022,"Siamo soddisfatti perché i risultati di questo primo semestre 2023 sono, per entrambe le linee di business", ha commentato l'