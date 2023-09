Energia, Assocostieri: biometano risorsa per transizione energetica

(Teleborsa) -Lo sottolinea Assocostieri in seguito alla presentazione dello studio di ricerca dell'Osservatorio gas rinnovabili della Bocconi realizzato con il contributo dell'associazione.Assocostieri, con i suoi vertici, evidenzia l'importanza del ruolo del biometanosia per contribuire alla transizione ai gas rinnovabili e sostenibili, al fine di affrontare le sfide poste dagli ambiziosi obiettivi fissati dal RepowerEU, il quale punta sulla risorsa del biometano per sostituire il 20% dell'importazione di gas naturale proveniente dalla Russia". Attualmente "il potenziale del biometano risulta ancora contenuto", pertanto, Assocostieri in questi mesi si è mossa presentando, nelle sedi opportune, "molte delle proposte che hanno di fatto agevolato lo sviluppo del settore.L'Associazione - si legge - è grata perin particolare il Ministro Pichetto Fratin, ospite anche all'Assemblea annuale di Assocostieri 2023, che si era impegnato a promettere una prossima emanazione dell'atteso Decreto sulle Garanzie di Origine, di fatto pubblicato a luglio scorso. L'attuale versione appare idonea a supportare la virtualizzazione del metano rinnovabile, essenziale per la fase di transizione".Le esigenze del comparto associativo - prosegue ancora la nota - sono state seguite con grande impegno anche dalche ha mostrato, come di consueto, grande professionalità ed efficienza predisponendo, in particolare, un'analisi delle criticità rilevate dal primo bando relativo al nuovo quadro incentivante del Decreto ministeriale del 15 settembre 2022. Si rileva, altresì, il supporto fornito dall'Autorità di Regolazione (Arera), "la quale ha risposto in tempi rapidi alla richiesta di una modifica della Direttiva sulle connessioni alla rete degli impianti biometano, volta a consentire le