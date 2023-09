Eprcomunicazione, mancato rinnovo contratto da parte del principale cliente

Eprcomunicazione

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha comunicato di aver ricevuto, da parte del suo, la comunicazione del, che aveva una scadenza annuale rinnovabile e pertanto lo stesso cesserà la propria efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.Il contratto prevede undel gruppo al 30 giugno 2023, si legge in una nota, che segnala però che di questi il 9,29% è costituito da fatturato per onorari, mentre il restante è rappresentato da fatturazione per acquisti di beni e servizi per conto del cliente (e di conseguenza anche i costi del gruppo scendono su base semestrale del 15,06%).Il, in quanto la società controllataha ottenuto una commessa per la digitalizzazione di alcune funzioni interne del cliente per 119.000 euro a valere sull'ultimo quadrimestre 2023 e sul primo trimestre 2024. A queste si aggiungono 33.000 annui dal 1 aprile 2024 per la gestione e altri possibili impegni per l'implementazione della piattaforma.Eprcomunicazione, a fronte di questa comunicazione, ha attuato unpari a 430.000 su base annuale, a partire dal 2024.