Ethos Festival dell’Etica Pubblica 2023, dal 6 all'8 ottobre all'Auditorium Parco della Musica di Roma

(Teleborsa) - Responsabilità sociale d’impresa, inclusione nel mondo del lavoro, filantropia, energia, etica e finanza. E ancora, attenzione al merito e alla sostenibilità: questi e molti altri i temi al centro del, organizzato da, l’Osservatorio di etica pubblica della, insieme alla. La seconda edizione dell’evento, che si terrà da venerdì 6 a domenica 8 ottobre 2023 all’, sarà dedicata proprio al rapporto tra etica e impresa in un contesto di profonda trasformazione per le aziende, a sua volta accelerato dalla “doppia transizione” digitale e sostenibile.Laè il focus dell’importante percorso di ricerca internazionale dell'Osservatorio Ethos che, nell’anno accademico appena trascorso, ha coinvolto studenti, ricercatori, professori, imprenditori e manager delle aziende e istituzioni partner del progetto - Aeroporti di Roma, Intesa Sanpaolo, Gucci, Branca International, KME Group, Q8, SFC - Sistemi Formativi Confindustria - in un ciclo di seminari e workshop sui temi ESG, con la partecipazione anche della Wharton Business School (University of Pennsylvania).Il Festival dell'Etica Pubblica 2023 rappresenta, quindi, il momento conclusivo, di condivisione e confronto pubblico con più di, tra i principali esperti dell’etica di impresa.“L’urgenza di una rinnovata riflessione sul rapporto tra etica e impresa parte dal presupposto che il mondo del business sia stato profondamente cambiato dalla rivoluzione digitale, così come dall’attenzione crescente alla sostenibilità, divenuta ormai la regola, più che l’eccezione, nel mondo internazionale del lavoro, della produzione e della finanza”, afferma il filosofo. “Gli impatti di questa doppia rivoluzione pongono la ricerca di fronte a un interrogativo chiave: la sostenibilità migliorerà la competitività delle imprese oppure esprime un cambiamento profondo di atteggiamenti che, in nome di risultati che giovano alla comunità, può condurre al risultato contrario? Con il Festival dell’Etica Pubblica 2023 vogliamo stimolare una riflessione con l’aiuto di manager, studiosi e protagonisti della vita pubblica, a partire dal lavoro svolto dall’Osservatorio Ethos. Perché trovare una risposta nel prossimo futuro sarà di fondamentale importanza”.“Con la seconda edizione di Ethos, il festival di Etica Pubblica organizzato insieme alla Luiss Business School – dichiara, AD della Fondazione Musica per Roma – la Fondazione Musica per Roma rinnova la sua vocazione a farsi promotrice del dibattito pubblico intorno a temi chiave della società contemporanea, questa volta mettendo in relazione e a confronto il mondo accademico e quello delle imprese. Dopo aver affrontato lo scorso anno i temi della digitalizzazione, della dematerializzazione e dei profondi cambiamenti che l’Intelligenza artificiale sta determinando per la vita di tutti noi, quest’anno il focus del festival sarà il rapporto tra etica e impresa, il nuovo mondo del lavoro che si configura attraverso le profonde trasformazioni in corso e sulla spinta della digitalizzazione e delle nuove istanze legate alla sostenibilità. Al centro di questa edizione saranno soprattutto i giovani che, protagonisti dell’immediato futuro, dovranno affrontare e confrontarsi con i nuovi e imprevedibili scenari che si stanno prospettando”.