MeglioQuesto chiude semestre in crescita

(Teleborsa) -archivia i primi sei mesi dell'anno con unache si attesta a 49 milioni di euro, in crescita del 45% rispetto a 33,8 milioni di euro al 30 giugno 2022.Il(EBITDA) si attesta a 6,7 milioni di euro, +25,% rispetto a 5,4 milioni di euro al 30 giugno 2022; l’EBITDA margin si attesta al 13,7% (15,9% al 30 giugno 2022) a seguito di un diverso mix di servizi rispetto a quanto previsto nel piano di sviluppo., al netto di poste straordinarie e non ricorrenti, si attesta a 8,3 milioni di euro (EBITDA adjusted margin pari al 17%). Il(EBIT) è pari a -7 milioni di euro, in calo rispetto al 30 giugno 2022 (4 milioni di euro), dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 13,7 milioni di euro (1,4 milioni di euro al 30 giugno 2022) che riflettono, in particolare, 7,6 milioni di euro di svalutazione sul goodwill in precedenza iscritto circa l’acquisizione della società Eureweb S.r.l., a seguito dell’esercizio di impairment test condotto da una primaria società di revisioneIl Risultato ante Imposte è pari a -8,3 milioni di euro, rispetto a 3,1 milioni di euro al 30 giugno 2022 dopo oneri finanziari netti per 1,3 milioni di euro, rispetto a 0,9 milioni di euro al 30 giugno 2022.Ilsi attesta a -9,1 milioni di euro, rispetto a 2,3 milioni di euro al 30 giugno 2022, dopo imposte per 767 migliaia di euro (imposte per 787 migliaia di euro al 30 giugno 2022).Approvato il nuovo assetto organizzativo di gruppo per completare l’integrazione delle linee human, voice, digital.