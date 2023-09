Valica su EGM. D'Andrea: rafforziamo struttura interna e continuiamo con M&A

Valica





(Teleborsa) - "Siamoe orgogliosi di poter dire finalmente di esserci quotati all'Euronext Growth Milan. Abbiamo veramente tante ambizioni da voler cogliere, e quindi siamo felicissimi di aver scelto di percorrere questo viaggio fino alla giornata di oggi". Lo ha detto a Teleborsadi, a margine della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte. "Il percorso di quotazione è stato sicuramente un lavoro molto intenso, ci ha portato comunque a parlare con tanti investitori e a raccogliere un capitale adeguato rispetto alle richieste che avevamo fatto al mercato", ha aggiunto.Valica opera nel settore del, con. Il gruppo offre un'ampia gamma di servizi integrati: dalla creazione di contenuti editoriali di alta qualità alla progettazione di campagne pubblicitarie mirate, dall'organizzazione di eventi esperienziali alla consulenza in marketing di destinazione."Il nostro percorso imprenditoriale - ha raccontato D'Andrea - è iniziato più di 20 anni fa, però alla fine è proseguito e cresciuto fino all'idea di creare Valica, con questo progetto di aggregazione dell'audience digitale appassionata di turismo, e ci ha portato quindi nel 2016 a creare la nuova startup, che è, a prendere un posizionamento di leadership sul mercato italiano e a farci raggiungere i numeri e le caratteristiche sufficienti per poter vivere la giornata di oggi".In fase di collocamento Valica ha1,8 milioni di euro, ottenendo una capitalizzazione di circa 11,2 milioni di euro (calcolata sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni).L'AD ha affermato che "sicuramente uno degli obiettivi post-quotazione è consolidare il nostro posizionamento di leadership nel mercato del turismo e dell'informazione turistica italiana e quello di poter. Inoltre,così come abbiamo fatto quando abbiamo costruito Valica Srl, oggi valica Spa, con delle acquisizioni che possono rafforzarci sia in termini di competenze che in termini di professionalità da aggiungere al team di lavoro".Valica rappresenta lada inizio anno sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, dedicato alle piccole e medie imprese. Si tratta della cinquantesima quotazione del 2023 suIn merito al posizionamento competitivo, "crediamo di essere: la competenza del kwon how tecnologico, una forte competenza di saper attrarre un pubblico e di veicolarlo sui nostri ambienti e dei nostri clienti, e la forte competenza di saper creare un contenuto, sempre puntuale ed appendibile per il mercato. La messa a sistema di queste tre competenze ci permette di poter offrire prodotti sia al mercato B2B che al mercato B2C, e questo bilanciamento non non lo riscontriamo in altre realtà del mercato"."Dal punto di vista del B2B aiutiamo le aziende a comunicare attraverso il digitale al meglio, sia attraverso i nostri ambienti sia gestendo i loro ambienti - ha proseguito D'Andrea - dal punto di vista del B2Cdal digitale trasportiamo sul territorio fisico delle persone che ci seguono, facendogli vivere delle esperienze sul territorio legate alla valorizzazione sia del territorio stesso che dei prodotti di eccellenza enogastronomici che il territorio produce. In questo modo offriamo la possibilità ai singoli cittadini e al privato di partecipare pagando con un biglietto ai nostri eventi. Questa caratteristica pensiamo che sia unica oggi sul mercato".L'outlook per il 2024 è "sicuramente una crescita, visto che comunque il percorso è abbastanza segnato, gli investimenti che abbiamo fatto negli ultimi anni e in prossimità dell'IPO sicuramente ci stanno dando già i primi risultati, che si vedranno a breve sia con la semestrale e con la chiusura dell'anno 2023. Ma pensiamo di poter crescere ancora molto di più nel 2024., stiamo vedendo dei dossier che sicuramente verranno approfonditi ulteriormente dopo la giornata di oggi".