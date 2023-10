Carnival debole nonostante la trimestrale

Carnival

(Teleborsa) - Performance debole per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.Il gruppo croceristico americano ha annunciato, nel fine settimana, i risultati del trimestre giugno-agosto che si è chiuso con undi 1,07 miliardi. L’utile per azione di 79 centesimi ha superato i 73 centesimi indicati dal consensus.hanno segnato il record trimestrale e sono saliti a 6,9 miliardi di dollari, in crescita del 60%, superando i 6,7 miliardi previsti dagli analisti.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 13,34 USD. Prima resistenza a 14,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 13.