Emma Villas, semestrale in perdita. Ricavi +18%

Emma Villas

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali operatori in Italia nel settore degli affitti turistici di ville e dimore di pregio, ha chiuso il primo semestre del 2023 con un vpari a 7,74 milioni di euro, in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo del 2022, unpari a -2,54 milioni di euro (vs -3,85 milioni al 30/06/2022) e unpari a -2,51 milioni di euro (-8%)Ilè stato pari a -2,19 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -4,27 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente."Nel corso degli anni, abbiamo dimostrato una crescita costante, anche in periodi economicamente complessi, focalizzandoci sulla bellezza del nostro Paese e sull'attrativa unica della nostra offerta caratterizzata dalla qualità dell'accoglienza e delle strutture - ha commentato l'- I dati del primo semestre, in miglioramento rispetto al 2022, risentono dellanel periodo di riferimento (gennaio-giugno), mentre il nostro business performa e raccoglie i risultati sempre nella seconda parte dell'anno (luglio-dicembre)".L'(cash positive) al 30 giugno 2023 è pari a 14,67 milioni di euro e presenta un miglioramento per 12,8 milioni rispetto al 31/12/2022. Le disponibilità liquide nel primo semestre 2023, pari ad 14,4 milioni di euro, presentano un netto miglioramento rispetto ai valori del 31.12.2022 (2,1 milioni).