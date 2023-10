McDonald's paga dazio dopo un downgrade

McDonald's

(Teleborsa) - Composto ribasso per, in flessione dell'1,64% sui valori precedenti.Il titolo del colosso dei fast-food risente del downgrade deciso da Citigroup. Gli esperti della banca d'affari hanno ridotto il target price sulle azioni a 283 dollari dai 317 dollari precedenti.L'andamento delnella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 257,9 USD con tetto rappresentato dall'area 261,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 256,7.