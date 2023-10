Vantea SMART, semestrale in contrazione. Focus su rafforzamento finanziario

Vantea SMART

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Information Technology, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpar a 7,7 milioni di euro (-74% rispetto al 1H22),pari a 1,5 milioni di euro (-34% rispetto al 1H22) epari a 0,5 milioni di euro (-45% rispetto al 1H22).Simone Veglioni, CEO di Vantea SMART, ha parlato di una "congiuntura finanziaria che ha, da un lato, compresso le valutazioni dei mercati, dall'altro innalzato significativamente i tassi di interesse, rendendo di fatto".Nello stesso periodo, il gruppo ha, ampliando i suoi progetti allo sviluppo di una piattaforma software i sicurezza informatica, e ha dovuto anche affrontare una non prevista ristrutturazione dell'area Food & Beverage, che aveva raggiunto un livello di ricavi tale da non poter più essere gestita con le risorse disponibili (sia organizzative che finanziarie)."Ilha portato ad una netta decrescita dei ricavi ed una contenuta decrescita dei margini operativi, ma ha anche ad un solido rafforzamento finanziario", ha sottolineato Veglioni, affermando che l'azienda, peraltro, ha avviato l'iter per il rimborso dei crediti tributari che la dovrebbe portare, entro la fine dell'anno in corso, ad aver azzerato l'(attualmente di circa 5 milioni di euro) e ad avere una disponibilità di cassa superiore a 10 milioni di euro".