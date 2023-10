Avio, Equita: impatto finanziario limitato da nuove tempistiche per Vega C

Equita

(Teleborsa) - Gli analisti dicredono che glisudelle nuove tempistiche per il ritorno al volo di Vega C "". Ieri la società di Colleferro, quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha comunicato che Vega-C che tornerà a volare nel quarto trimestre del 2024, mentre un altro volo Vega avrà luogo nel frattempo nel secondo trimestre del 2024 (oltre a quello in programma per il 6 ottobre).Il broker fa notare che il ritardo per il ritorno al volo del Vega C raggiunge quasi un anno, in parte dovuto alla richiesta della commissione di effettuare due tiri al banco, anziché uno solo, per aumentare la sicurezza. Inoltre, i lanci complessivi della famiglia Vega sono solo uno nel 2023 e due nel 2024, con; come conseguenza la(con limitati impatti negativi sul P&L, dato che il fatturato è generato in funzione dello stato avanzamento lavori).Rimane da chiarire quale quota diverranno coperti dall'Agenzia spaziale europea (), probabilmente la totalità.Gli analisti dihanno invece affermato che "per quanto ne sappiamo, tutti i progetti di produzione e sviluppo a medio termine del gruppo sono stati confermati e l'accesso indipendente allo spazio rimane una priorità assoluta a livello europeo. Pertanto,dell'azienda per i prossimi 3-4 anni".Secondo il broker, nelle prossime settimane la società coglierà l'occasione persul proprio P&L della raccomandazione della commissione d'inchiesta.