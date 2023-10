Brookfield raccoglie 12 miliardi di dollari per nuovo fondo di private equity

Brookfield Asset Management

(Teleborsa) -, uno dei principali gestori patrimoniali alternativi a livello globale con 850 miliardi di dollari di asset in gestione, ha annunciato il(BCP VI). Condi capitale totale raccolto per la strategia, BCP VI è il più grande fondo di private equity raccolto da Brookfield.I partner del BCP VI sono un, tra cui piani pensionistici pubblici e privati, fondi sovrani, istituzioni finanziarie, fondazioni e family office, si legge in una nota. Brookfield ha stanziato 3,5 miliardi di dollari per il fondo, sottolineando l'allineamento degli interessi dell'azienda con altri investitori."Siamo grati per la fiducia e il sostegno dei nostri investitori per BCP VI, il più grande fondo di private equity di Brookfield raccolto fino ad oggi - ha commentato Cyrus Madon, CEO del Private Equity Group di Brookfield - Il raggiungimento di questo traguardo è unae della nostra strategia di lunga data di investimenti in attività di alta qualità e generatrici di liquidità che trarranno vantaggio dalla profonda esperienza operativa di Brookfield".Ad oggi, il fondo haper acquisire sei aziende leader di mercato.