Fed pronta a nuovi rialzi dei tassi. Powell in un sentiero stretto e angusto

(Teleborsa) -pronta a lasciare le armi deie cela almeno un, confermando che il costo del denaro non ha ancora raggiunto il suo picco e l'inflazione non è ancora completamente domata. Una situazione cheal Presidente della Fed,, che sta faticando a spiegare famiglie ed imprese perchè sta portando il Paese sull'orlo di una recessione e vede di ora in oradalla pandemia.E' quanto dimostrato ieri in un, dove il presidente della Fed ha incontrato la comunità degli imprenditori locali, cui ha spiegato di essere consapevole delle pressioni a cui sono sottoposte le famiglie, ma ilper sostenere l’economia, salvaguardare il mercato del lavoro e riportare l’inflazione in linea con il target.Unche il numero uno della Fed ripete da tempo e chedal momento che una recessione è sempre possibile, Ma Powell in passato aveva più volte annunciatoed oggi ribadiscespiegando che contenere l'inflazione apre la strada migliore verso un'economia sana e un mercato del lavoro forte.Anchehanno mal celato l'esistenza di uno o mantenere i tassi sui livelli raggiunti "per un certo periodo di tempo" in modo da assicurare il raggiungimento del target del 2%. Ieri è stata la volta di, che ha ammesso "restodei fed funds ise i dati in arrivo indicano che i progressi sull’inflazione sono in stallo o sono troppo lenti per portare l’inflazione al 2% in modo tempestivo". "L’inflazione continua a essere troppo elevata - ha aggiunto - e ritengo sia opportuno che la Fed alzi ulteriormente i tassi e li mantenga a un livello restrittivo per un po’ di tempo".Anche la "collega"di Cleveland afferma che potrebbe esseree, ma la decisione dipenderà dall’andamento dell’economia e da una serie di fattori di rischio quali l'andamento dell'economia cinese, il prolungarsi dello sciopero del settore auto ed un potenziale shutdown del governo, al momento scongiurato con l'accordo "temporaneo" valido fino al 17 novembre.Il vicepresidente dell'organismo di supervisione della Fed,r, ha però assicurato che ied ha suggerito che "lapiù importante a questo punto non è se sia necessario o meno un ulteriore aumento dei tassi quest'anno, ma piuttosto perper raggiungere i nostri obiettivi".Insomma, la politica dell'austerity non è ancora conclusa e la Fed si riserva ancora qualche asso nella manica-.