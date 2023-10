L'impact investing attrae sempre più investitori: vale 1,1 miliardi a livello globale

(Teleborsa) -appaiono semprea dispetto di un 2022 non propizio per la finanza sostenibile. Le risorse investite nella finanza d'impatto valgono oggie appaiono destinate a crescere ancora nei prossimi anni. Lo rivela una ricerca di Pascal Dudle, Head of Listed Impact diSecondo l'esperto questonei prossimi decenni: la ricerca condotta su investitori istituzionali e professionali in Europa, Asia Pacifico e Nord America, mostra chesulla finanza d'impatto nei prossimi tre anni. Una crescita che sarà favorita ed accelerata dagli ambiziosi obiettivi climatici e dall'attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.Gli investitori d'impatto cercano di impiegare il loro patrimonio in modo da apportare benefici all'ambiente e alla società, generando al contempo un rendimento finanziario. Ma nel tempoè divenutaalla sostenibilità.La ricerca rivela anche che gli investitorie vanno oltre i cicli macroeconomici e di breve termine; si tratta di aree che beneficiano di, come la crescita demografica e l'innovazione tecnologica.Ilsondaggio ha rivelato che glidi investire in strategie che fanno ciò che dicono e che permettono loro di migliorare l'impatto che intendono raggiungere.qundi dal cosiddetto(ambientalismo di facciata) e desiderano destinare gli investimenti a strategie che siano meglio allineate ai loro obiettivi e valori.. Lo studio di Vontobel indica che il principale fattore che impedisce agli investitori di utilizzare o consigliare strategie d'impatto è lanon finanziarie (54%), per la mancanza di dati (di qualità) sulle società in cui si è investito o perché le misurazioni e metodologie sottostanti sono ancora relativamente nuove e sono in continua evoluzione. Per il gestore è quindi importantepiuttosto che affidarsi ad un numero limitato. Uno dei vari parametri usati per misurare l'impatto sul clima, ad esempio, è la CO2 evitata grazie all'utilizzo dei prodotti e dei servizi di un'azienda. Misurare le emissioni dell'intera catena del valore consente di valutare il potenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici.