Mediobanca, SGR e istituzionali depositano lista a 3 per rinnovo CdA

Mediobanca

(Teleborsa) -hanno depositatoper il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale diprevisto nella prossima assemblea ordinaria dei soci. Le liste sono state composte con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente. I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre ilordinarie della società.La lista presentata per ilè composta da: Angela Gamba; Marco Annunziata; Sévérine Melissa Harmine Neervoort.La lista presentata per ilè composta da: Sindaci effettivi Ambrogio Virgilio, Elena Pagnoni, Angelo Riccaboni; Sindaci supplenti Anna Rita de Mauro, Vieri Chimenti, Stefano Sarubbi.Lo comunicano i vice-coordinatori del, Oriana Bastianelli e Armando Carcaterra, per conti di: Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, Arca Fondi SGR, Bancoposta Fondi SGR, BNP Paribas Asset Management, Epsilon SGR, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Fineco Asset Management, Kairos Partners SGR e Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited.