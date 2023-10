UE, terza gara per acquisti congiunti di gas da 16 miliardi di metri cubi

(Teleborsa) - La Commissione europea ha invitato i fornitori internazionali di gas a presentare le loro offerte nellache è iniziata oggi. La terza gara d'appalto nell'ambito della piattaforma energetica dell'UE durerà fino a domani (4 ottobre). Copre le consegne di gasIn questa terza gara, il fabbisogno aggregato di gas ammonta a, sulla base delle richieste presentate da 39 aziende europee. Questo livello di domanda aggregata mostra finora "un aumento costante dei volumi nei tre round", si legge in una nota della Commissione UE."Dopo un altro ciclo di successo di aggregazione della domanda, vediamo chiaramente cheper mettere in comune la domanda e procurarsi gas da fornitori affidabili a prezzi competitivi - ha commentato il vicepresidente esecutivo- Ancora una volta, oggi, incoraggio i fornitori internazionali a cogliere l'opportunità di espandere la propria base di clienti in Europa e contribuire a stabilizzare il mercato globale del gas con l'avvicinarsi dell'inverno."L'acquisto congiunto di gas sostiene gli sforzi dell'UE volti a diversificare il proprio approvvigionamento energetico dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e a. È reso possibile da AggregateEU, il meccanismo dell'UE che consente alle aziende di aggregare la domanda di gas e abbinarla alle offerte di fornitura competitive sul mercato globale.