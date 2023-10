BCE, tassi per acquisto abitazioni ai massimi da agosto 2011

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) ha indicato che l''indicatore composito del costo del denaro per iè aumentato di 5 punti base al 4,99% ad agosto 2023 (ai massimi da novembre 2008), guidato dall’effetto tasso di interesse; l'indicatore relativo aiè aumentato di 9 punti base al 3,85% (ai massimi da agosto 2011), anch'esso spinto dall'effetto tasso di interesse.Inoltre, il tasso di interesse composito per ida parte delle imprese è aumentato di 10 punti base al 3,42%, mentre il tasso di interesse per iè aumentato di 5 punti base allo 0,65%, entrambi spinti dall'effetto del tasso di interesse.Infine, il tasso di interesse composito suiè aumentato di 20 punti base al 3,03%; il tasso di interesse sui depositi overnight delle famiglie è aumentato di 4 punti base allo 0,31%, entrambi spinti dall'effetto tasso di interesse.