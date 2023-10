Intesa Sanpaolo, JPMorgan alza target price

JPMorgan

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno(dai precedenti 3,2 euro) ilsu, la più grande banca italiana, confermando la raccomandazione "Overweight" sul titolo.Peggiora la performance di, con un ribasso dello 0,61%, portandosi a, in una giornata complessivamente negativa per i mercato. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 2,355 e successiva a quota 2,338. Resistenza a 2,381.