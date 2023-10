Conagra Brands torna all'utile trimestrale, conferma guidance

Conagra Brands

(Teleborsa) -, azienda statunitense di alimenti confezionati, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 27 agosto 2023) conpari a 2,9 miliardi di dollari, riflettendo un aumento dello 0,3% derivante dall'impatto favorevole del cambio estero e una diminuzione dello 0,3% nelle vendite nette organiche. Il margine operativo rettificato è stato del 16,7%, ovvero un aumento di 297 punti base rispetto al trimestre dell'anno precedente.L'utile diluito per azione (EPS) per il primo trimestre è stato di 0,67 dollari, rispetto a una perdita diluita per azione di 0,16 dollari nel trimestre dell'anno precedente. L'è stato di 0,66 dollari, con un aumento del 15,8% rispetto al trimestre dell'anno precedente."Sono orgoglioso del nostro team per aver realizzato un altro trimestre di forte recupero dei margini e crescita dell'EPS nonostante le dinamiche macroeconomiche del settore che hanno influenzato il comportamento di acquisto dei consumatori e", ha commentato il CEO Sean Connolly.La società ha: crescita organica delle vendite nette di circa l'1,0% rispetto all'anno fiscale 2023; margine operativo rettificato tra il 16,0% e il 16,5%; EPS rettificato tra 2,70 e 2,75 dollari.