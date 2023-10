Enel avvia buyback legato alla sostenibilità per piano di incentivazione

Enel

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato l', per un numero di azioni pari a 4,2 milioni, equivalenti a circa losociale di Enel. Il programma, la cui durata si protrarrà dal 16 ottobre 2023 a non oltre il 18 gennaio 2024, è a servizio del piano di incentivazione di lungo termine per il 2023 destinato al management di Enel e/o di società controllate.Tenuto conto del prezzo di chiusura del titolo Enel alla data del 4 ottobre 2023 presso il mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, pari a 5,557 euro, ilconnesso all'esecuzione del programma è stimato in circaIn linea con l'impegno di Enel per un modello di sviluppo sostenibile, l'incarico che sarà conferito a un intermediario prevedrà anche unoa cui la società riacquista le azioni dall'intermediario, legato al raggiungimento da parte del Gruppo Enel dell'rappresentato dall'intensità delle emissioni di GHG "Scope 1" relative alla Power Generation del Gruppo pari o inferiore a 130gCO2eq/kWh al 2025.Alla data odierna Enel detiene 5.885.106 azioni proprie, pari allocirca del capitale sociale, mentre le società controllate non detengono azioni Enel.