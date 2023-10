Gulf Air conferma i voli diretti con Roma e Milano

(Teleborsa) -continueranno ad essere collegati conche fa rotta. La compagnia aerea impiega Airbus A321neo configurati con 16 poltrone in classe Falcon Gold e 150 poltrone in classe Economy.Il collegamento trae tre dei voli settimanalinei giorni di. Dal Bahrain International Airport i passeggeri in transito possono proseguire per una serie di destinazioni verso Asia, India, Emirati Arabi, Arabia Saudita e India.