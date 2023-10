BofA: bond "nel più grande mercato ribassista di tutti i tempi"

Bank of America

(Teleborsa) - Il recente sell-off sui mercati obbligazionari globali stanno causando il "". Lo affermaGlobal Research in una nota, segnalando che la "peak-to-trough loss" nel Treasury statunitense a 30 anni è arrivata al 50%In particolare, BofA ha segnalato che l'attuale perdita delle obbligazioni trentennali dal picco del mercato nel luglio 2020 a oggi supera di gran lunga quella di qualsiasi precedente mercato ribassista, rendendo questo quello che definisce "il più grande di tutti i tempi" e una "" in questo momentoPer quanto riguarda gli afflussi/deflussi di denaro sui vari asset nell'ultima settimana, vengono segnalati afflussi per 3,3 miliardi di dollari sulle(13,6 miliardi di inflow sugli ETF, 10,3 miliardi di outflow dai mutual fund), deflussi per 2,5 miliardi di dollari sui(negativi nelle ultime due settimane) e 1,1 miliardi di dollari sui(outflow per le ultime 19 settimane).Analizzando i vai segmenti dell'obbligazionario, viene segnalato chehanno registrato afflussi per 4,6 miliardi di dollari, segnando la 34esima settimana consecutiva di afflussi.