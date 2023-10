ESMA: non ci sono prove definitive dell'effetto Greenium sui bond

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) "" per le, secondo un rapporto che tiene conto di dati fino a marzo 2023. Tuttavia, gli emittenti di obbligazioni ESG hanno "beneficiato in passato di un prezzo statisticamente significativo guidato dalle loro credenziali ESG a livello di emittente", viene aggiunto in un report che analizza l'esistenza di un effetto ESG sui prezzi (il "Greenium") tra diversi tipi di titoli etichettati come "sustainable".Il Greenium è l'che gli investitori concedono alle società che emettono un green bond rispetto al rendimento di un'obbligazione convenzionale con la stessa scadenzaL'Autorità spiega chedi debito "sustainable-labelled" ènegli ultimi anni (+28% in un anno nel 1sem23 e +663% dal 1sem18), ed è aumentata la varietà di strumenti di debito con un aspetto di sostenibilità introdotti sul mercato.Le ricerche esistenti suggeriscono che gli emittenti di debito sustainable-labelled potrebbero beneficiare di un vantaggio di prezzo, spesso soprannominato il Greenium, ma "e si concentrano", scrive l'ESMA.La valutazione è stata condotta per un set di dati totale didi emittenti domiciliati nel SEE, con un valore nominale in circolazione combinato di 3,7 trilioni di euro.Poiché il mercato del debito sostenibile continua ad evolversi costantemente, e considerando che questa analisi esamina un campione specifico di obbligazioni in circolazione, questi risultati "riguardo alla possibilità di vantaggi nel prezzo legati agli strumenti di debito sostenibili", viene sottolineato.