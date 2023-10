Juventus, AuCap da 200 milioni di euro dopo bilancio in perdita

Juventus Football Club

Exor

(Teleborsa) -, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha chiuso ilcon una(239,3 milioni al 30 giugno 2022), in parte influenzata dagli effetti negativi sui ricavi e sui costi correlati agli esiti dei procedimenti sportivi italiani e internazionali.Il CdA ha, che conferma le linee strategiche e di sviluppo fondate sulla competitività sportiva, sul rafforzamento del brand e sul consolidamento dell'equilibrio economico-finanziario, con rilevante e strutturale riduzione dell'indebitamento finanziario netto.Sulla base di stime preliminari al 30 settembre 2023, ildell'esercizio è previsto chiudersi cone quindi il CdA ha definito le linee guida di unada attuarsi mediante la riduzione del capitale sociale al minimo legale e contestuale aumento del capitale sociale, a pagamento, per massimi 200 milioni di euro., la holding della famiglia Agnelli, ha espresso il proprio, impegnandosi a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di propria pertinenza, pari al 63,8%, e ha inoltre manifestato la propria disponibilità ad effettuareaumento di capitale per massimi 128 milioni di euro.Juventus valuterà di costituire unper la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte.