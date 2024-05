Antares Vision pesante in Borsa dopo dati definitivi sul 2023

Antares Vision

Antares Vision

(Teleborsa) -per il titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, dopo che il Consiglio di Amministrazione ha approvato ildi esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembreConsiderando poste straordinarie (17,1 milioni di euro), effetto della PPA (8,2 milioni di euro) e svalutazione a seguito di impairment test del Goodwill (67,1 milioni di euro inclusivo dell'effetto cambi), Antares Vision ha chiuso l'esercizio con unper 99,6 milioni di euro, al netto dell'effetto fiscale e della quota della perdita di competenza di terzi (vs -503 mila euro nel 2022). Ilè stato negativo per 8,1 milioni di euro, contro il valore positivo di 1,2 milioni di euro del 2022.registra unarispetto alla vigilia,. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 2,982 e successiva a quota 2,868. Resistenza a 3,227.